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Общество

Дмитрий Шахов провёл встречу с новым уполномоченным по правам человека в Петербурге

В Санкт-Петербурге прошла рабочая встреча уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой и уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Дмитрий Шахов поздравил коллегу с недавним избранием на важную и ответственную государственную должность и пожелал успешной профессиональной деятельности по защите прав и свобод граждан, а также активно включиться в работу координационного Совета уполномоченных по правам человека Северо-Запада России.

В ходе беседы омбудсмены обменялись информацией о структуре обращений жалоб по итогам года, о начале подготовки своих ежегодных докладов и новых темах, которые будут в них озвучены и имеют большой общественный резонанс, а также о своей новой практике по реализации федерального закона об региональных омбудсменах, который значительно расширил компетенцию и полномочия этих государственных органов.

Дмитрий Шахов выразил надежду, что с приходом Светланы Агапитовой на должность государственного правозащитника будет также повышена эффективность взаимодействия между региональными омбудсменами аналогично тому уровню, который сложился в годы, когда они оба занимали должности уполномоченных по правам ребёнка. В то время двум государственным защитникам прав ребёнка удавалось оперативно решать многие вопросы, связанные с защитой прав детей, в том числе и на международном уровне.

В завершение встречи региональные уполномоченные по правам человека Санкт-Петербурга и Псковской области поддержали готовность продолжать и расширять дальнейшее сотрудничество, направленное на оперативное взаимодействие при рассмотрении жалоб граждан своих субъектов, если они оспаривают нарушения своих прав соответственно властями Псковской области или Санкт-Петербурга либо расположенными в этих регионах территориальными органами федеральной власти.

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