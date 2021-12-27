Скончался режиссер фильма «Далласский клуб покупателей» Жан-Марк Валле

10:26, 27 декабря 2021, ПАИ

В районе города Квебек (Канада) в возрасте 58 лет скончался режиссер фильма «Далласский клуб покупателей» и сериала «Большая маленькая ложь», лауреат премии «Эмми» Жан-Марк Валле. Об этом пишет издание Variety.

Причина смерти не уточняется. «Жан-Марк выступал за творчество, подлинность и умение пробовать новое. Он был настоящим художником и щедрым, любящим человеком. Все, кто работал с ним, не могли не заметить его талант и видение», - приводит издание заявление коллеги Валле Натана Росса.

Издание Deadline уточняет, что близкие режиссера были в шоке, узнав о случившемся.

Жан-Марк Валле был номинирован на «Оскар» в 2013 году за «Далласский клуб покупателей», где главные роли сыграли Мэттью МакКонахи и Джаред Лето. «Эмми» режиссер получил за сериал «Большая маленькая ложь» (2017–2019), шоу победило в номинации «Лучший мини-сериал».