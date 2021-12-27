Особенных детей поздравили с наступающим Новым годом сотрудники транспортной прокуратуры

10:40, 27 декабря 2021, ПАИ

Работники Псковской транспортной прокуратуры поздравили с наступающими новогодними праздниками подопечных Центра доступной абилитации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «Добрея», сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве.

Псковский транспортный прокурор Виталий Фетисов вместе с остальными сотрудниками ведомства поздравили ребят с наступающим Новым годом и Рождеством и подарили им сладкие угощения. Гостям рассказали об успехах и достижениях Центра и планах на будущее.

Директор учреждения Наталья Лобанова выразила искренние слова благодарности за проявленное внимание и заботу.