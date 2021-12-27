В Псковской области на 8% снизились темпы распространения COVID-19

10:59, 27 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области снижение темпов распространения заболеваемости коронавирусом на прошедшей неделе составило почти 8%. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

С начала пандемии в регионе подтвердились 70 824 случая COVID-19, в том числе 152 — за минувшие сутки. Выздоровели 65 145 пациентов, из них 606 — за прошедшие 24 часа. Умер от коронавируса 1231 заболевший.

В Псковской области за весь период проведено 710 006 исследований на коронавирус, прирост тестов за сутки составил 1083.