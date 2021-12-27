Женщина пострадала в результате лобового столкновения автомобилей в Гдовском районе
Женщина пострадала в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Гдовском районе, передаёт корреспондент газеты «Гдовская заря»
Авария произошла недалеко от деревни Потрехново около 9:20.
По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115, ехав со стороны Гдова, не убедился в безопасности манёвра и начал обгон по встречной полосе, в результате чего произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-21099.
В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля ВАЗ-21099, она самостоятельно обратилась к медикам в Сланцевскую больницу.
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