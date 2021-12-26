Видео: вничью сыграли ветераны псковского хоккея - команды Пскова и Великих Лук

12:22, 27 декабря 2021, ПАИ

Ничья 3:3 - с таким счетом завершился товарищеский матч ветеранов псковского хоккея, посвященный 75-летию этого вида спорта в нашей стране.

Игра состоялась 25 декабря в Ледовом дворце Пскова. На лед вышли хоккеисты Пскова и Великих Лук. Своё 65-летие в этот день отметил опытный хоккеист, главный судья регионального чемпионата Ночной хоккейной лиги Александр Лебедев.

Матч, по прогнозам болельщиков, должен был завершиться победой команды из Пскова, но великолучане проявили настоящую волю к победе.

После матча все участники юбилейной хоккейной встречи были награждены памятными грамотами.