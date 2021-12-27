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Происшествия

До пяти лет тюрьмы грозит жителю Локнянского района за поездку домой на чужом автомобиле

До пяти лет тюрьмы грозит жителю Локнянского района, который после предновогоднего застолья уехал домой на машине знакомого.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, вечером 25 декабря от дома на улице Новой в деревне Иваньково угнали автомобиль «ВАЗ-2107». Сотрудники полиции оперативно обнаружили машину и установили личность подозреваемого, им оказался безработный 23-летний местный житель, 

По версии следствия, подозреваемый участвовал вместе с владельцем «семерки» в предновогоднем застолье в деревне Иваньково. После этого он решил добраться домой в Локню, воспользовавшись его автомобилем.

В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

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