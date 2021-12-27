В Псковской области мать и отец отказались от воспитания дочерей

11:32, 27 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области мать и отец отказались от воспитания дочерей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пыталовского района.

Пыталовский районный суд с участием прокуратуры Пыталовского района рассмотрел гражданское дело территориального отдела комитета по социальной защите Псковской области в интересах двух несовершеннолетних о лишении родительских прав их отца и матери. Основанием подачи искового заявления послужил факт отстранения обоих родителей от исполнения родительских обязанностей по отношению к своим дочерям. Мать несовершеннолетних детей в феврале 2021 года ограничена в родительских правах в связи с неоднократным привлечением к административной ответственности, бродяжничеством и употреблением спиртных напитков. Отец, несмотря на проживание с детьми в одном подъезде, заботу о дочерях не проявлял, материально не содержал, а денежные пособия тратил на себя и свои нужды. Его дочери проживали и обеспечивались всем необходимым бабушкой.

В августе отец и вовсе оставил детей и уехал в другой регион, после чего прислал заявление об отказе от родительских прав. Суд вынес решение о лишении отца и матери родительских прав в связи с самоустранением от выполнения родительских обязанностей.