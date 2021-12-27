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Культура

Выставка псковских изразцов откроется во Дворе Постникова 30 декабря

Изразец из церкви Георгия со Взвоза

30 декабря во Дворе Постникова в Пскове (улица Олега Кошевого, 2) откроется выставка «Псковский изразец. Начало». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

На выставке можно будет увидеть множество примеров изразцового искусства Псковской земли различных эпох и тематик: мифические существа, диковинные животные, созвездия, портрет императрицы и многое другое. Сама выставка оформлена в необычном стиле и будет представлять собой сочетание классического экспонирования с элементами искусной художественной реконструкции.

Время работы: среда - понедельник, 11:00–18:00; касса работает до 17:30.

 

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