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Общество

Более 33 тысяч россиян вылечились от COVID-19 за сутки

За последние сутки в России от коронавируса вылечилось 33 715 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

26 декабря в стране зафиксировано 937 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России выявлено 23 210 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на 27 декабря в России выявлено 10 415 230 случаев заболевания коронавирусом, 9 293 486 человек выздоровело, 305 155 – умерло.

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