11 золотых медалей завоевали спортсмены СК «Витязь» на турнире по кикбоксингу «Новогодние спарринги»

13:01, 27 декабря 2021, ПАИ

11 золотых медалей завоевали спортсмены великолукского спортивного клуба «Витязь» на турнир по кикбоксингу «Новогодние спарринги». Об этом сообщил президент спортивной федерации кикбоксинга Великих Лук Сергей Москалев.

Соревнования прошли в Пскове и собрали более 60 участников из Пскова, Великих Лук, Струг Красных и других населенных пунктов Псковской области.

За вклад в развитие кикбоксинга Сергей Москалев получил благодарственное письмо от президента Федерации кикбоксинга Пскова и Псковской области Сергея Колосова.

Добавим, на спортивное мероприятие зашёл Дед Мороз, каждому ребёнку он вручил сладкий подарок.