217,5 тысячи черенков винограда из Сербии пропустили через границу в Псковской области

13:30, 27 декабря 2021, ПАИ

217,5 тысячи черенков винограда из Сербии пропустили через границу в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Сербские черенки винограда проследовали в Москву после фитосанитарного контроля на российско-латвийском участке государственной границы РФ в МАПП «Бурачки». Подкарантинная продукция следовала из Республики Сербия в адрес занимающейся оптовой торговлей цветами и растениями московской фирмы.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля карантинные объекты обнаружены не были. После проверочных мероприятий более 217 тысяч штук посадочного материала проследовали в места завершения таможенного контроля.