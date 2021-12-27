217,5 тысячи черенков винограда из Сербии пропустили через границу в Псковской области
217,5 тысячи черенков винограда из Сербии пропустили через границу в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Сербские черенки винограда проследовали в Москву после фитосанитарного контроля на российско-латвийском участке государственной границы РФ в МАПП «Бурачки». Подкарантинная продукция следовала из Республики Сербия в адрес занимающейся оптовой торговлей цветами и растениями московской фирмы.
При проведении карантинного фитосанитарного контроля карантинные объекты обнаружены не были. После проверочных мероприятий более 217 тысяч штук посадочного материала проследовали в места завершения таможенного контроля.
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