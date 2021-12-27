14 инициативных проектов реализуют в Псковской области в 2022 году

13:36, 27 декабря 2021, ПАИ

В следующем году в Псковской области реализуют 14 инициативных проектов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В ходе бюджетного послания губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в бюджете области на 2022 год предусмотрено 25,5 млн рублей на эти цели. Таким образом глава региона поддержал обращение депутатов фракции «Единая Россия» Псковского областного Собрания депутатов об увеличении средств на инициативное бюджетирование на 15,5 млн рублей.

Реализуемые в 2022 году проекты помогут решить проблемные вопросы, озвученные жителями муниципальных образований в представленных проектах, а также поощрить активную позицию граждан в решении вопросов жизнеобеспечения своих населенных пунктов.