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Культура

Выставка живописи и графики Сергея Руднева открылась в псковской библиотеке

В Центральной городской библиотеке Пскова открылась выставка живописи и графики «петербургского псковича» Сергея Руднева «В гибком зеркале природы», сообщили в пресс-службе библиотеки.

Сергей Руднев родился в 1993 году в Санкт-Петербурге в семье прославленных художников. Его дед Василий Руднев был одним из старейших преподавателей Академии художеств имени Репина. А по материнской линии Сергей Руднев – потомок Андрея Нагеля, который организовывал международные автопробеги на «Руссо-Балте».

Сергей Руднев окончил Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица, которая раньше называлась высшим художественно-промышленным училищем имени Веры Мухиной или в просторечье – «Мухой». А поскольку в Пскове есть землячество выпускников «Мухи», то организаторы выставки предложили собравшимся порадоваться, что «в Псков залетела ещё одна «муха».

Исполняющий обязанности начальника управления культуры администрации города Пскова Дмитрий Яковлев пришёл на открытие выставки Сергея Руднева. Он поблагодарил библиотекарей за то, что они организуют такие мероприятия, порадовался, что современные библиотеки стали настолько многофункциональными учреждениями, и заявил, что счастлив познакомиться с творчеством такого прекрасного художника.

Выставка-продажа продлится до 20 января. Все вырученные за работы Сергея Руднева средства передадут приюту для бездомных животных «Лесопилка».

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