Мороз до -22 градусов ожидает псковичей предстоящей ночью

14:09, 27 декабря 2021, ПАИ

28 декабря в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области: ночью -17…-12 градусов, при прояснениях до -22 градусов, днем -12…-7 градусов. Атмосферное давление выше нормы.