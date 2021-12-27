Мороз до -22 градусов ожидает псковичей предстоящей ночью
28 декабря в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области: ночью -17…-12 градусов, при прояснениях до -22 градусов, днем -12…-7 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
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