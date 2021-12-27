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Культура

Псковичей приглашают на праздник музыки в областную библиотеку

29 декабря в 17:00 в актовом зале Псковской областной библиотеки (Профсоюзная, 2) состоится праздничный предновогодний концерт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В программе — произведения отечественной и зарубежной классики. Вокальные жемчужины Глинки, Варламова, Чайковского, Свиридова, Леонкавалло, Капуа, Легара, Дунаевского прозвучат в исполнении Марины Мариненко и Эдуарда Банько под аккомпанемент Бориса Шелкова.

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