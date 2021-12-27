Федеральные дорожники провели уроки безопасности в трёх псковских школах

15:31, 27 декабря 2021, ПАИ

Сотрудники филиала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в Пскове поздравили школьников с наступающим Новым годом и напомнили о правилах безопасного поведения вблизи дорог в период грядущих зимних каникул. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители филиала Управления федеральных дорог совместно с ГИБДД в канун новогодних праздников провели беседы с учащимися Горайской, Изборской и Паниковской средних школ. Все три образовательных учреждения расположены вблизи оживленных участков федеральных автомобильных дорог Р-23 Санкт–Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией и А-212 Псков – Изборск – граница с Эстонской Республикой. Дорожники и сотрудники Госавтоинспекции рассказали ребятам о возможных мерах повышения их безопасности при пересечении проезжей части, при движении вдоль дороги, особенно в темное время суток.

В преддверии предстоящих праздников школьникам подарили фликеры (светоотражающие значки) и новогодние подарки.