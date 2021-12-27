Видео: 2600 книг подготовил медиацентр ПАИ для медучреждений региона

16:34, 27 декабря 2021, ПАИ

2 600 книг накануне нового года подготовила АНО ИД «Медиацентр 60» для медучреждений Псковской области.

Классика и современная литература отправились в 38 поликлиник, больниц, санаториев, диспансеров по всему региону. Проза и поэзия, альбомы с репродукциями шедевров мировой живописи, подарочные исторические и биографические серии, детская литература для разных возрастов – по словам организаторов акции, книги скрасят досуг пациентов и, как подтвердили ПАИ в детской областной больнице, будут способствовать скорейшему выздоровлению.