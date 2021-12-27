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Псковский тур вошел в топ-30 лучших туристических маршрутов России

Псковский тур «С грохотом по фермам, или Глаза страшатся, а руки делают» от ООО «Континент-Тур» вошел в топ-30 лучших туристических маршрутов России по итогам Всероссийского проекта по проектированию концептуальных туристических маршрутов «Открой свою Россию».

Церемония награждения состоялась 27 декабря в Москве в координационном центре правительства РФ, ее трансляция опубликована в YouTube. В первую тройку победителей вошли Ленинградская, Кемеровская области, а также Республика Дагестан. Замыкает топ-30 Калининградская область. Псковская область оказалась на 25-м месте.

Псковская область была представлена двумя турами – «Гений. Формула. Легенда» и «С грохотом по фермам, или Глаза страшатся, а руки делают» от Бюро путешествий «Континент».

Кроме того, псковский маршрут «С грохотом по фермам» вошел в десятку туров, которым в следующем году будет оказана поддержка в получении статуса Национального брендового маршрута.

Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм), член конкурсной комиссии Всероссийского проекта «Открой свою Россию» Зарина Догузова на церемонии награждения отметила, что название псковского тура «прямо про нас» — отражает туристическую отрасль.

В проекте «Открой свою Россию» принимал участие 61 регион, было подано 97 заявок, на конкурс заявили 221 маршрут, количество зарегистрированных участников составило 221 391. Целью проекта является выявление, активизация и вовлечение действующих и потенциальных предпринимателей в создание качественного туристского продукта путем повышения компетенций предпринимательского сообщества и региональных управленческих команд, а также консолидации туристического сообщества для обмена опытом и лучшими практиками с целью увеличения продолжительности пребывания туристов в регионах Российской Федерации.

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