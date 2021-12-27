В Великолукском и Бежаницком районах не изменится график вывоза ТКО в новогодние праздники
В двух районах Псковской области не изменится график вывоза ТКО в новогодние праздники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).
В Великолукском и Бежаницком районах в период с 31 декабря по 9 января твёрдые коммунальные отходы будут вывозить по ранее установленным графикам.
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