Родина греческого сыра на Псковской земле. Сыроварня «Тремпелис» приглашает в гости
Сыровар в третьем поколении Ставрос Тремпелис и его компаньон Светлана Климова рассказали корреспондентам Псковского агентства информации о разнообразии своих сыров, греческом гостеприимстве и о ближайших планах. Гости сыроварни поделились своими впечатлениями от дегустации, выбрали своего фаворита и приобрели массу продуктов к новогоднему столу. Все подробности – смотрите в нашем сюжете.
Более подробную информацию о сыроварне «Тремпелис» читайте в других наших материалах.
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