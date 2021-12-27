Родина греческого сыра на Псковской земле. Сыроварня «Тремпелис» приглашает в гости

17:09, 27 декабря 2021, ПАИ

Сыровар в третьем поколении Ставрос Тремпелис и его компаньон Светлана Климова рассказали корреспондентам Псковского агентства информации о разнообразии своих сыров, греческом гостеприимстве и о ближайших планах. Гости сыроварни поделились своими впечатлениями от дегустации, выбрали своего фаворита и приобрели массу продуктов к новогоднему столу. Все подробности – смотрите в нашем сюжете.

Более подробную информацию о сыроварне «Тремпелис» читайте в других наших материалах.