В Острове открылся современный шахматный клуб
В Острове открылся современный шахматный клуб. Как сообщили в администрации Островского района, в торжественной церемонии открытия в Доме детского творчества имени Клавдии Назаровой приняли участие глава района Дмитрий Быстров и президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов.
Островский шахматный клуб - второй в регионе после подобного в Дедовичах. В 2022 году число таких шахматных альма-матер планируется увеличить до одиннадцати в различных районах Псковской области.
Шахматный клуб в Острове – это не очередной кружок, а современный общедоступный досуговый интеллектуальный центр для населения, где в комфортных условиях его услугами могут воспользоваться как дети, так и взрослые, причём на бесплатной основе.
«Надеемся, что такой клуб получит от Федерации шахмат России соответствующий сертификат и он может быть использован для организации межрегиональных турниров», - отметил Дмитрий Шахов.
Посетители клуба будут иметь возможность играть в шахматы как на обычных шахматных досках, так и на современной электронной доске с трансляцией партий в сети Интернет, пользоваться электронными шахматными часами новейших образцов. Для исключения подсказок игрокам и полного соблюдения правил во время проведения онлайн матчей в помещении шахматного клуба установлены видеокамеры.
Вручая ноутбук руководителю клуба Валерию Русову, Дмитрий Шахов отметил, что с помощью компьютерного оборудования любители шахмат в интерактивном режиме смогут слушать курсы лекций по теории и практике шахматной игры от профессиональных игроков и тренеров, задать вопросы и получить ответы от ведущих шахматистов Пскова и Великих Лук, а в перспективе и России, не выезжая за пределы района. Это актуально и с точки зрения экономии средств и в связи с ограничениями, связанными с пандемией COVID-19.
Глава Островского района Дмитрии Быстров поблагодарил Дмитрия Шахова за оказанную организационную помощь и техническую поддержку в создании современного шахматного клуба. Он поддержал продолжение активного сотрудничества с областной федерацией по развитию и популяризации шахмат на территории Островского района. Дмитрий Быстров также выразил готовность провести на базе нового клуба областной шахматный турнир.
В знак обоюдной признательности Дмитрий Быстров и Дмитрий Шахов разыграли между собой дружескую шахматную партию.
Добавим, что программа региональной федерации шахмат «Подари детям шахматный клуб» стала реализовываться в Псковской области благодаря инициативе команды шахматных организаторов: Сергея Арефьева, Дмитрия Шахова, Александра Шпака и Елены Горащенковой. Подготовленный ими проект о развитии сети районных шахматных клубов стал победителем конкурса Фонда президентских грантов – «Точки роста — детям из сельской местности». Его реализацию в районах нашей области поддержали 11 глав муниципальных образований.
Активно к реализации проекта подключился созданный в 2020 году губернатором области Михаилом Ведерниковым Региональный центр шахматного образования и спорта, который задействовал программу «Успех каждого ребёнка», входящую в национальный проект «Образование».
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