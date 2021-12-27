О рекордном бюджете, муниципалитете-доноре и планах на 2022 год – в интервью с Григорием Стороненковым

18:03, 27 декабря 2021, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы приняли бюджет города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов во втором чтении. В эфире проекта ПАИ-live председатель комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике Псковской городской Думы, депутат гордумы Григорий Стороненков рассказал о принятом на 2022 год бюджете Пскова и главных проектах, которые будут реализованы в городе в следующем году.

Рекордный бюджет

– Григорий Иванович, 24 декабря вы и ваши коллеги приняли бюджет Пскова на 2022 год. Какие положения бюджета больше всего обсуждались депутатами? Может быть, была какая-то дискуссия, споры по какому-то моменту в этом бюджете?

– 24 декабря мы приняли бюджет Пскова на 2022 год – и изменения в бюджет в первом чтении, и бюджет во втором чтении. Бюджет вообще небывалый – 8,3 млрд рублей: такого большого бюджета в Пскове никогда ещё не было.

Для сравнения: у нас бюджет Пскова 2012 года был почти 3 млрд рублей. Понятно, что сразу на начало года такого большого бюджета, как сейчас, никогда не было. Даже бюджет Пскова на 2021 год составлял 7,3 млрд рублей. То есть бюджет Пскова на 2022 год на 1 млрд уже больше. Так что рекорд уже поставлен.

Бюджет Пскова растёт с каждым годом. Например, принятый в конце 2020 года бюджет Пскова на 2021 год в течение года увеличился почти на 1,5 млрд рублей.

Муниципалитет-донор

– Коллеги в муниципалитетах по стране очень часто говорят, что денег не хватает, налоговая база у всех разная, её тоже не хватает. На ваш взгляд, те межбюджетные отношения, которые сейчас сложились между муниципалитетом, регионом, Федерацией, требуют ли каких-то корректив, с тем чтобы вот эта и без того большая цифра ещё больше выросла?

– Тут есть две стороны медали. Если бы наш бюджет и наши полномочия были согласованы и только были завязаны на собственную доходную базу, то, конечно, такими бы темпами, как сейчас, бюджет не рос. То, что нам столько денег выделяет и Федерация, и регион, – это является плюсом.

Для понимания приведу некоторые цифры. У нас на сегодняшний день собственная доходная часть бюджета – 2 млрд рублей. А 6,3 млрд рублей – безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов. Получается, что 75 % – это деньги извне, а 25 % – это наши деньги в бюджете. Хотя Псков во все уровни перечисляет налоги почти на сумму 14 млрд рублей. Фактически мы перечисляем денег больше, чем получаем.

– Всё-таки мы муниципалитет-донор?

– Да, мы являемся донорами. На сегодняшний день такая модель существует, её можно изменить, возможно, когда мы к этому придём.

Для примера: у нас собственная доходная база – 2 млрд рублей – это в основном налог на доход физических лиц. И если мы сейчас приложим усилия, будем развивать новые рабочие места, открывать разные предприятия, то у нас увеличится доходная база и, соответственно, поступления. Допустим, мы приложили усилия и увеличили поступления в два раза, следовательно, у нас собственная доходная часть бюджета будет тогда 4 млрд рублей. Но тогда у нас просто уменьшатся безвозмездные поступления, и тогда наши старания исчезнут.

С моей точки зрения, систему межбюджетных отношений целесообразно, наверное, поменять, но очень аккуратно, чтобы стимулировать муниципалитеты, как можно больше зарабатывать собственных денег в бюджет. И тогда, когда каждая клеточка нашего большого организма в стране будет нацелена в целом, у нас и налоговые поступления увеличатся, и бюджет увеличится. Но в этом вопросе нужно двигаться осторожно и последовательно.

Большие планы

– Что Псков получит от этого большого бюджета? Какие важные проекты будут профинансированы из городского бюджета? Что нового появится в Пскове, что будет отремонтировано?

– Этот бюджет предвосхитил все ожидания. Очень большой список проектов. Во-первых, предусмотрено финансирование на строительство двух школ – на улице Юбилейной и на улице Киселёва. Во-вторых, сумма финансирования по дорожному фонду составит 1,5 млрд рублей. Соответственно, есть целый список объектов, которые будут отремонтированы. Это и ремонт улицы Яна Фабрициуса, и мост через реку Милевку, и проектирование велосипедных дорожек, и вторая очередь реконструкции улицы Леона Поземского, и строительство Троицкого моста. Также предусмотрено финансирование строительства станции умягчения воды.

Также в 2022 году заложены деньги на покупку квартир для детей-сирот (88 млн рублей), будет куплена 41 квартира. Бюджет у нас трёхлетний, так что уже на 2023 год заложено на эти цели 38 млн рублей, на 2024-й – столько же.

Кроме того, запланирована разработка проектно-сметной документации на благоустройство набережной от Красноармейской до Ольгинского моста. Много внимания уделено в бюджете и восстановлению тротуаров, и строительству новых пешеходных дорожек.

Действительно, список того, что будет сделано, очень большой.

В целом я хочу сказать, что бюджет предвосхитил наши ожидания. Большая часть болезненных точек, проблем будет решена уже в 2022 году. Это радует.

Работа в округе

– У вас большой и непростой округ. В вашем округе в следующем году предвидятся какие-то такие, может быть, не столь большие инфраструктурные проекты?

– Во-первых, наконец-то будет завершено строительство парка Гагарина. Также в 2022 году будет заключён контракт на строительство тротуаров вдоль улицы Ижорского Батальона – почти от улицы Чудской до Снятной горы.

Мы также заложили средства на межквартальные проезды, которые не ремонтировались уже достаточно длительное время.

– Это в целом проблема в городе.

– Да. Мы делаем дороги, мы делаем дворовые территории, но ещё же есть межквартальные проезды.

Помимо этого, в планах асфальтирование территории детского садика № 28, которое уже ждали очень давно. Там у нас «озеро», мы уже сделали ливнёвку и в этом году уже начали там асфальтирование, а в 2022 году его закончим, и «озеро Надежды» исчезнет.

И конечно, спасибо нашему губернатору, у нас будет построен стадион около школы № 3, строительства которого мы добивались пять лет. Он был очень нужен, мы убеждали, что негде спортом заниматься, и наконец-то он в 2022 году будет построен. Вот такие хорошие, позитивные изменения.