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Общество

Всё то, что россиян раздражает в новогоднюю ночь

Россияне ответили, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь

Сайт по поиску работы SuperJob провёл интересный опрос. На него ссылается сегодня РИА Новости. Респондентам задали один-единственный вопрос: что вас раздражает в новогоднюю ночь?
Самым популярным оказался ответ про громкий шум от петард за окном и в доме – об этом сказали почти 20 % опрошенных.

На втором «негативном» месте у россиян большое количество спиртного и пьяных в праздничные дни – так ответили около 10 % людей.

7 % ответили, что самое непотребное в новогоднюю ночь – это программа по телевидению.

И только 2 % опрошенных сказали, что недовольны скоротечностью праздника: быстро заканчивается. 

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