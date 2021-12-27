Всё то, что россиян раздражает в новогоднюю ночь
Сайт по поиску работы SuperJob провёл интересный опрос. На него ссылается сегодня РИА Новости. Респондентам задали один-единственный вопрос: что вас раздражает в новогоднюю ночь?
Самым популярным оказался ответ про громкий шум от петард за окном и в доме – об этом сказали почти 20 % опрошенных.
На втором «негативном» месте у россиян большое количество спиртного и пьяных в праздничные дни – так ответили около 10 % людей.
7 % ответили, что самое непотребное в новогоднюю ночь – это программа по телевидению.
И только 2 % опрошенных сказали, что недовольны скоротечностью праздника: быстро заканчивается.
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