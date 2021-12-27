Елена Бибикова передала подарки в Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов
Сегодня, 27 декабря, с рабочим визитом посетили Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов сенатор Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова, председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева и начальник ТО города Великие Луки Мария Ульянова. О визите ПАИ сообщили в региональном комитете по соцзащите.
Елена Бибикова ознакомила работников с актуальной информацией о развитии сферы социального обслуживания и изменениях в нормативных правовых актах, поздравила всех с наступающим Новым годом и передала сладкие подарки для проживающих в интернате.
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Елена Бибикова передала подарки в Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов
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