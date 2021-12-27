Псковские теплосети сообщили об «экваторе» работ на улице Коммунальной

20:46, 27 декабря 2021, ПАИ

Псковские теплосети продолжают ремонтные работы на улице Коммунальной, где идёт прокладка теплоносителей.

Оганизация сообщает о выполнении поставленной перед ними задачи: жилищники вплотную подошли к «экватору» работ. Уже на этой неделе закончатся оставшиеся сварные работы, и можно будет со спокойной душой и чистой совестью отправиться на новогодние каникулы. Работы производят сразу два сварщика. Пока они параллельно варят в одном месте, для них уже готовят новые хлысты, здесь же трактор засыпает законченные участки – всё это максимально ускоряет ход ведения работ.

Кроме того, на улице Коммунальной есть участок дорожного полотна, который временно был засыпан щебнем. Тепловые сети не успели привезти специальные дорожные плиты. Сейчас морозы немножко спали, и рабочие убрали щебень, положив бетонные блоки для безопасности движения.