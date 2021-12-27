Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Инфляция в России составила больше, чем планировалось

Инфляция в России в 2021 году будет чуть больше 8 %, сообщила в интервью телеканалу «Россия 1» председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом сегодня пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну, почти». 

«Я думаю, что по итогам года мы будем иметь инфляцию чуть больше 8 %. Это много, это больше, чем наша цель – 4 %», – сказала она. Глава ЦБ отметила, что повышение инфляции – это и результат пандемии, и мировая тенденция. Рост цен наблюдается и в Европе, и в Америке, добавила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

27 декабря 2021

Инфляция в России составила больше, чем планировалось

27 декабря 2021

На Северо-Западе сельский туризм догнал по популярности историко-культурный
27 декабря 2021

Почему подорожал картофель, объяснила псковский фермер

27 декабря 2021

Центробанк возьмёт под контроль все денежные переводы между россиянами
24 декабря 2021

Проект бюджета формировался с учетом мнения жителей Пскова
24 декабря 2021

Принят бюджет Пскова на 2022 год

24 декабря 2021

Россиян предупредили о росте цен на хлеб и масло в 2022 году
23 декабря 2021

Владимир Путин охарактеризовал российский бюджет как социально ориентированный

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...