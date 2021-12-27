Инфляция в России составила больше, чем планировалось

21:17, 27 декабря 2021, ПАИ

Инфляция в России в 2021 году будет чуть больше 8 %, сообщила в интервью телеканалу «Россия 1» председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом сегодня пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну, почти».

«Я думаю, что по итогам года мы будем иметь инфляцию чуть больше 8 %. Это много, это больше, чем наша цель – 4 %», – сказала она. Глава ЦБ отметила, что повышение инфляции – это и результат пандемии, и мировая тенденция. Рост цен наблюдается и в Европе, и в Америке, добавила она.