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Алексей Гиацинтов из Пскова прошёл полосу препятствий на шоу «Русский ниндзя»

Алексей Гиацинтов прошёл полосу препятствия на шоу. Фото: скрин ТВ-шоу

Алексей Гиацинтов прошёл в полуфинал шоу «Русский ниндзя». Алексей Гиацинтов руководит досуговым центром «Юный техник», где детей учат основам программирования и конструирования. Ему понадобилось 2 минуты 49 секунд, чтобы пройти все испытания. Горка оказалась трудной, и Алексею пришлось штурмовать её дважды. Его триумфальный проход полосы препятствий могли наблюдать зрители СТС.

Псковичу Александру Кузьмину и великолучанину Дмитрию Москвенкову не посчастливилось пройти полосу препятствий, но спортсмен из Плюссы Семён Кокотлив вышел в финал «Русского ниндзя».

 

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