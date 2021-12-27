Алексей Гиацинтов из Пскова прошёл полосу препятствий на шоу «Русский ниндзя»

22:14, 27 декабря 2021, ПАИ

Алексей Гиацинтов прошёл в полуфинал шоу «Русский ниндзя». Алексей Гиацинтов руководит досуговым центром «Юный техник», где детей учат основам программирования и конструирования. Ему понадобилось 2 минуты 49 секунд, чтобы пройти все испытания. Горка оказалась трудной, и Алексею пришлось штурмовать её дважды. Его триумфальный проход полосы препятствий могли наблюдать зрители СТС.

Псковичу Александру Кузьмину и великолучанину Дмитрию Москвенкову не посчастливилось пройти полосу препятствий, но спортсмен из Плюссы Семён Кокотлив вышел в финал «Русского ниндзя».



