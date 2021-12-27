В Печорах обсудили ситуацию с очередью из автотранспорта на границе

22:24, 27 декабря 2021, ПАИ

24 декабря в администрации Печорского района прошло заседание рабочей группы по безопасности дорожного движения. В нём принимали участие глава района Сергей Тарасик, его заместитель Алла Монтаровская, начальник ОГИБДД МО МВД России «Печорский» Никита Евдокимов, руководители печорских филиалов ГБУ «Псковавтодор» Николай Лигижинский и ГППО «Псковпассажиравтотранс» Евгений Тиндо. Об этом сегодня пишет районная газета «Печорская правда».

На заседание рабочей группы были приглашены представители таможни, а также представитель собственника федеральной трассы ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» и главный врач ГБУЗ «Печорская районная больница» Марина Бедюх.

В повестке дня значились два вопроса. Первый – ситуация с очередью из большегрузных автомобилей у МАПП «Куничина Гора» и МАПП «Шумилкино». Исполняющий обязанности начальника таможенного поста «Шумилкино» Юрий Гордеев пояснил, что очередь из фур появилась из-за резкого увеличения грузопотока. Его слова подтвердил и начальник таможенного поста МАПП «Куничина Гора» Роман Сушинский.

Представители таможни объяснили, что в сутки они могут пропустить через границу примерно 150 автомобилей. «В пиковые дни можем усилить работу за счёт привлечения людей. Но это не может быть на постоянной основе. Усиление увеличивает пропускную способность смены до 170-200 грузовых автомашин», – пояснил Роман Сушинский.

Глава Печорского района Сергей Тарасик отметил, что администрации муниципалитета нужно понимать, как быть в данной ситуации. «Нам нужно знать, что предпринимать в отношении тех же водителей. Ведь им нужно и помощь медицинскую получить в случае необходимости, и в магазин сходить, чтобы продукты купить, и принять гигиенические процедуры», – сказал Сергей Тарасик.

Пока случаев обращения за медпомощью не было.

Начальник ОГИБДД МО МВД России «Печорский» Никита Евдокимов объяснил, что иного выхода, как растягивать очередь вдоль дороги, пока нет. «Мы сразу стараемся реагировать на скопление грузового транспорта на дороге к пунктам пропуска и расставляем их так, чтобы не создавать помех движению. Кстати, около пункта пропуска «Куничина Гора» за последнее время не зафиксировано ни одного дорожно-транспортного происшествия», – отметил Никита Евдокимов.

В общем, напряжённость на приграничных дорогах будут снимать и правильной парковкой, и усилением работы таможенников. Очереди к пунктам пропуска возникли по причине увеличения грузопотока, причём резкого, а не от плохой работы таможни. По крайней мере, в этом заверили представители таможенного ведомства.

Второй вопрос – безопасность движения на улице Набережной в Печорах. Дело в том, что автомобили паркуются на проезжей части, затрудняя движение. И понять автолюбителей можно, ведь места для остановки катастрофически мало. Глава Печорского района Сергей Тарасик предложил выехать на улицу Набережную и обсудить всё на месте.

Было принято решение очистить от снега территорию за железным забором около поликлиники. Это, пусть и немного, но разгрузит проезжую часть. Кстати, предложение о расчистке выдвинул генеральный директор муниципального предприятия «Печорские тепловые сети» Николай Козлов. Автолюбители могут парковать свои машины на территории за забором. Со временем там планируют сделать полноценную парковку.

Заседания рабочей группы по безопасности движения станут постоянными и будут проводиться по мере необходимости.

