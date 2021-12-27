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Происшествия

По факту выхода молодого человека из окна многоэтажки в Пскове проводится следственная проверка

Пскович вышел из окна и получил травмы. Фото ПАИ

Вечером 27 декабря 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации 15-летнего подростка с телесными повреждениями после падения из окна квартиры на ул. Индустриальной (https://t.me/psvodka/11925) в Пскове. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится доследственная проверка, пишет «Псковская сводка».

Из собранных на первоначальном этапе материалов следует, что юноша выпал из окна квартиры знакомых на третьем этаже, когда открыл окно, чтобы подышать свежим воздухом.

С черепно-мозговой травмой и переломами пяточных костей он был госпитализирован в больницу. По предварительным данным, подросток был пьян.

В настоящее время на месте происшествия и в медицинском учреждении работают следователи, выясняют все обстоятельства произошедшего.

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