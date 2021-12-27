Патриарх Кирилл попросил Эрмитаж вернуть раку Александра Невского в Александро-Невскую лавру

23:44, 27 декабря 2021, ПАИ

Глава Русской православной церкви патрарх Кирилл попросил вернуть раку Александра Невского из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру. Об этом сегодня пишет «Фонтанка» со ссылкой на официальный сайт Московского Патриархата.

Заявление патриарха о необходимости «продолжить общие усилия, направленные на восстановление исторической справедливости, то есть «на возвращение раки в то место, из которого она насилием была изъята», было сделано после ознакомления с рапортом председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Русская церковь неоднократно выступала за возвращение реликвии, но Эрмитаж предлагат создать полную копию раки, которая могла бы быть освящена и передана Лавре.

«Святейший Патриарх Кирилл выступает против создания такой копии, подчеркивая, что рака «уникальна, и эта уникальность не должна теряться созданием копии"», — говорится в сообщении пресс-службы Патриарха.

В то же время директор Эрмитажа Михаил Пиотровский неоднократно напоминал историю, каким образом саркофаг (а именно так официально называется экспонат), выполненный из серебра весом около полутора тонн, оказался в музее. В 1920-е это уникальное произведение русского декоративно-прикладного искусства власти СССР хотели отправить на переплавку, как и иконостас Казанского собора, с которым это и было сделано. Однако музейщики Эрмитажа и Русского музея отстояли саркофаг — взамен этого в переплавку были отданы серебряные монеты из коллекции Эрмитажа (те, что музей имел более чем в одном экземпляре). Далее во время Великой Отечественной войны Эрмитаж занимался спасением стоившего музею столь дорого экспоната — саркофаг был эвакуирован в Свердловск, информация о чем опубликована и на сайте пресс-центра Александро-Невской лавры.

В настоящее время Эрмитаж уже долгое время занимается реставрацией экспоната. В связи с новым возвращением к теме, обсуждаемой уже не один год, музей 27 декабря напомнил:

«Эрмитаж продолжает вести переговоры с представителями Русской православной церкви, — говорится в сообщении пресс-службы учреждения культуры. — В настоящее время комплекс украшений гробницы Александра Невского находится в реставрации, которая продлится ещё как минимум два года».