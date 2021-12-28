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Сделать прививку накануне новогодних праздников посоветовал псковичам Михаил Ведерников

Сделать прививку накануне новогодних праздников посоветовал псковичам губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он написал в своём Instagram.

«В новогодние праздники неизбежен наплыв туристов, приедет много гостей. Всё это несёт дополнительные риски. Берегите себя и позаботьтесь о своём здоровье заранее - сделайте прививку», - рекомендовал глава региона.

Первым компонентом вакцины привиты уже 264 015 псковичей, 602 из них сделали прививку 27 декабря. Завершили вакцинацию 262 648 человек, в том числе 1040 - 27 декабря. Ревакцинированы 30 713 человек, 275 - 27 декабря.

Израсходовано 82,2% от поступившей в регион вакцины.

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