28-30 декабря объекты Псковского музея закроются на санитарные дни

08:15, 28 декабря 2021, ПАИ

28-30 декабря объекты Псковского музея закроются на санитарные дни, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

28 декабря - санитарный день в главном здании Псковского музея и в Приказной палате. 29 декабря - санитарный день во Дворе Постникова и в Плоской башне. 30 декабря - санитарный день на объекте «Варлаамовский угол».