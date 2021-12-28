28-30 декабря объекты Псковского музея закроются на санитарные дни
28-30 декабря объекты Псковского музея закроются на санитарные дни, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.
28 декабря - санитарный день в главном здании Псковского музея и в Приказной палате. 29 декабря - санитарный день во Дворе Постникова и в Плоской башне. 30 декабря - санитарный день на объекте «Варлаамовский угол».
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