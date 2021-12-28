Михаил Ведерников: За две недели число пациентов с коронавирусом в Псковской области снизилось почти в два раза

01:06, 28 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Instagram, что «за две недели число людей на аммбулаторном и стационарном лечении снизилось в два раза – до 2 тыс. 100 пациентов». Глава региона отметил хорошую тенденцию.

В Псковской области за последние сутки выявили 152 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело 629 человек. Умерло восемь пациентов.

С начала пандемии на территории Псковской области было выявлено 70 976 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом.