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Общество

Михаил Ведерников: За две недели число пациентов с коронавирусом в Псковской области снизилось почти в два раза

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Instagram, что «за две недели число людей на аммбулаторном и стационарном лечении снизилось в два раза – до 2 тыс. 100 пациентов». Глава региона отметил хорошую тенденцию.

В Псковской области за последние сутки выявили 152 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело 629 человек. Умерло восемь пациентов.

С начала пандемии на территории Псковской области было выявлено 70 976 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом.

Официальная статистика по коронавирусу в Псковской области за 27 декабря 2021 года.

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