До -5 градусов ожидается в Пскове 28 декабря

08:37, 28 декабря 2021, ПАИ

28 декабря в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Будет дуть ветер южных направлений умеренный, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Температура днем -2...-7, ночью -10...-15.

В Пскове без существенных осадков. Температура днем -3...-5, ночью -12...-14. В Великих Луках без существенных осадков. Температура днем -2...-4, ночью -13...-15.