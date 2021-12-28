До -5 градусов ожидается в Пскове 28 декабря
28 декабря в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Будет дуть ветер южных направлений умеренный, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Температура днем -2...-7, ночью -10...-15.
В Пскове без существенных осадков. Температура днем -3...-5, ночью -12...-14. В Великих Луках без существенных осадков. Температура днем -2...-4, ночью -13...-15.
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