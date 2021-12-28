В Куньинском районе главу сельского поселения оштрафовали за неразмещение сведений о доходах
По постановлению прокурора Куньинского района глава сельского поселения «Пухновская волость» привлечен к административной ответственности, сообщили в областной администрации.
Глава сельского поселения не разместил на официальном сайте сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В связи с этим в отношении него возбудили дело об административном правонарушении. Должностное лицо признали виновным и оштрафовали.
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