В Куньинском районе главу сельского поселения оштрафовали за неразмещение сведений о доходах

09:13, 28 декабря 2021, ПАИ

По постановлению прокурора Куньинского района глава сельского поселения «Пухновская волость» привлечен к административной ответственности, сообщили в областной администрации.

Глава сельского поселения не разместил на официальном сайте сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В связи с этим в отношении него возбудили дело об административном правонарушении. Должностное лицо признали виновным и оштрафовали.