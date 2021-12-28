В Псковской области жителя Белоруссии осудят за организацию незаконной миграции
Жителя Белоруссии осудят за организацию незаконной миграции, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В январе и феврале текущего года в Невельском районе обвиняемый за плату незаконно перевез на автомобиле из Белоруссии в Россию гражданина Грузии и четырёх граждан Молдовы. Иностранных граждан также привлекли к ответственности за незаконное пересечение границы.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
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