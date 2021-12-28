Мажорная встреча. Центр «Мой бизнес» подвёл итоги уходящего года

09:35, 28 декабря 2021, ПАИ

27 декабря в рестобаре «Мажор» состоялась встреча предпринимателей и деятелей бизнеса, а также прошла церемония награждения победителей регионального конкурса «Экспортер года». Корреспонденты Псковского агентства информации побывали на месте событий и пообщались с организаторами, номинантами и представителями делового сообщества Псковской области.

Как проходил неформальный вечер — смотрите в нашем сюжете.