Мажорная встреча. Центр «Мой бизнес» подвёл итоги уходящего года
27 декабря в рестобаре «Мажор» состоялась встреча предпринимателей и деятелей бизнеса, а также прошла церемония награждения победителей регионального конкурса «Экспортер года». Корреспонденты Псковского агентства информации побывали на месте событий и пообщались с организаторами, номинантами и представителями делового сообщества Псковской области.
Как проходил неформальный вечер — смотрите в нашем сюжете.
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