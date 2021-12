В почве Денисовой пещеры нашли микрочастицы с ДНК древних людей

В образцах почвы из алтайской Денисовой пещеры ученые обнаружили микроскопические частицы, необычно богатые древней ДНК. Их открытие помогло ученым связать почвенную «ископаемую» ДНК с останками неандертальцев, найденными в этой пещере Описание исследования опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. Об этом пишет ТАСС.

«Древняя ДНК, которую мы ранее извлекли из грунта Денисовой пещеры, сосредоточена внутри микроскопических частиц, а не равномерно распределена по почве. Это раскрыло происхождение этой древней ДНК и указало, в каких условиях она чаще всего сохраняется», – рассказала Вера Альдеас из Университета Алгарве в Фару (Португалия).

Об открытии ранее неизвестного вида Homo sapiens – так называемых денисовцев – антропологи объявили десять лет назад. Их останки археологи, работавшие в Денисовой пещере на Алтае, находили с середины 1980-х, однако понять, что это новый вид, ученые смогли гораздо позже. Это произошло благодаря тому, что исследователи смогли извлечь и изучить обрывки генома денисовцев, которые сохранились внутри сохранившихся зубов и костяшек пальцев.

Изначально первооткрыватели денисовцев считали, что древние жители Алтая были родичами неандертальцев, которые жили в Денисовой пещере примерно 50 тыс. лет назад. Впоследствии выяснилось, что денисовцы появились гораздо раньше и были отдельным подвидом людей, следы ДНК которых сохранились в геномах современных полинезийцев, индейцев Южной Америки и ряда народов Юго-Восточной Азии.

Четыре года назад ученые под руководством Маттиаса Мейера обнаружили в грунте Денисовой пещеры фрагменты неандертальской ДНК. Их изучение помогло ученым доказать, что Homo neanderthalensis заселили ее позже денисовцев. Альдеас, Мейер и их коллеги очень тщательно изучали образцы грунта пещеры в надежде понять, как в него попали фрагменты геномов разных неандертальцев и кроманьонцев. Также палеогенетики изучили образцы отложений из нескольких десятков других пещер и стоянок древних людей, собранных их коллегами за последние годы в разных регионах Евразии.

Подготовив тонкие срезы этих образцов грунта, ученые сравнили, как много в них было обрывков ДНК неандертальцев и кроманьонцев, а также фрагментов генома различных животных. Оказалось, что ископаемая ДНК древних людей и млекопитающих была сосредоточена в отдельных микроскопических частицах грунта, а не равномерно распределена по всей его толще, как ожидали палеогенетики.

Также ученые выяснили, что эти образцы были непосредственно связаны с жителями Денисовой пещеры и тех стоянок древних людей, откуда были извлечены образцы почвы. В частности, Альдеас и ее коллегам удалось связать обрывки ДНК из почвы Денисовой пещеры с фрагментом кости неандертальца, найденной неподалеку от точки забора грунта.

Как предполагают ученые, найденные ими частицы с высокой долей ДНК представляют собой микроскопические фрагменты костей древних людей и животных, а также их окаменевшие фекалии. Это открытие значительно упрощает поиск и идентификацию ископаемой ДНК в грунте пещер, а также позволяет ученым использовать эти обрывки для определения пола, внешности и других особенностей древних жителей этих стоянок.

В дополнение к этому ученые обнаружили, что концентрированный характер залежей ископаемой ДНК в почве позволяет искать ее следы даже в тех образцах, которые хранятся в музеях и запасниках институтов уже несколько десятилетий. В ближайшее время Мейер и его коллеги планируют проанализировать большое число подобных проб грунта, что, как они надеются, значительно обогатит представления антропологов и палеогенетиков о популяциях древних людей.