После вмешательства судебных приставов организация из Великих Лук оплатила долг в полмиллиона рублей

10:09, 28 декабря 2021, ПАИ

После вмешательства судебных приставов организация из Великих Лук оплатила полумиллионный долг, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Организация стала должником по платежам за жилую площадь, коммунальные услуги, включая пени на сумму 86 тыс. рублей и исполнительский сбор 10 тыс. рублей; также за иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц на сумму 194 тыс. рублей; взыскание налогов и сборов, включая пени на сумму 260 тыс. рублей.

В рамках сводного исполнительного производства судебным приставом-исполнителем были предприняты следующие меры принудительного характера: вынесены постановления о запрете на совершение регистрационных действий, постановление об обращении взыскания на денежные средства должника – юридического лица.

Результативной мерой оказалось составление приставом-исполнителем акта описи и ареста на имущество должника-организации, а именно нежилое помещение на сумму 300 000 рублей, принадлежащее по праву собственности должнику. В результате чего должник в лице руководителя организации оплатил весь полумиллионный долг. Все ограничительные меры в отношении организации сняты.