На обязательные работы отправится житель Палкинского района за угрозу убийством

10:09, 28 декабря 2021, ПАИ

В Палкинском районе местный житель отправится на исправительные работы за угрозу убийством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

В октябре этого года в одной из деревень Палкинского района между двумя мужчинами во время обсуждения размера оплаты работ по установке забора произошел конфликт, в ходе которого 34-летний подозреваемый взял в руки металлический лом, замахнулся им в сторону потерпевшего и высказал в адрес последнего угрозу убийством.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления данной угрозы). Санкция статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, ограничения свободы на срок до двух лет либо лишения свободы на тот же срок.