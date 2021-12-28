На обязательные работы отправится житель Палкинского района за угрозу убийством
В Палкинском районе местный житель отправится на исправительные работы за угрозу убийством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.
В октябре этого года в одной из деревень Палкинского района между двумя мужчинами во время обсуждения размера оплаты работ по установке забора произошел конфликт, в ходе которого 34-летний подозреваемый взял в руки металлический лом, замахнулся им в сторону потерпевшего и высказал в адрес последнего угрозу убийством.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления данной угрозы). Санкция статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, ограничения свободы на срок до двух лет либо лишения свободы на тот же срок.
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