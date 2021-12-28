Благодаря нацпроекту «Культура» в 2021 году в Пскове открылась ещё одна модельная библиотека

10:12, 28 декабря 2021, ПАИ

В 2021 году в Пскове открылась ещё одна модельная библиотека нового поколения. Это стало возможным благодаря участию и победе детской экологической библиотеки «Радуга» в федеральном проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

«Радуга» стала второй по счёту псковской библиотекой, модернизированной на средства нацпроекта. Здесь был сделан капитальный ремонт, создано новое современное и комфортное пространство для пользователей, обновлен книжный фонд. Библиотека превратилась в многофункциональный центр для подрастающего поколения, место для чтения, досуга и творчества, а также пространство для встреч и общения, проведения мастер-классов и кинопоказов, и что самое главное – здесь создана комфортная среда для многогранного развития детей.

В национальном проекте «Культура» в 2021 году приняла участие и детская музыкальная школа № 2 имени М. П. Мусоргского. Здесь появились два новых музыкальных инструмента – рояль Kawai GX7 и аккордеон Ballone Burini. Кроме того, для концертного зала были приобретены 40 новых кресел серии «Честер». Для улучшения качества образовательного процесса для юных музыкантов купили интерактивные пособия, учебники, хрестоматии и рабочие тетради по сольфеджио.

Ещё одно значимое культурное событие уходящего года – запуск уникального для региона проекта «Доступный эстамп». Его создала детская школа искусств Пскова благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В рамках проекта на базе ДШИ будет создана первая в Псковской области открытая мастерская печатной графики профессионального уровня – арт-пространство «Азбука эстампа».

Команда проекта также разработала уникальный образовательный курс «ПроГрафику», проводятся тематические выставки, презентации, съёмки авторского цикла видеороликов о техниках эстампа. Большую поддержку в реализации проекта оказывает Центр туризма и творческих индустрий Пскова.

В рамках социального проекта «Мудрость и юность. Пожилые – детям, дети – пожилым» в детской школе искусств открылась гончарная мастерская. Целью проекта является улучшение качества жизни пенсионеров Псковской области путем создания условий для сохранения физического, когнитивного и эмоционального здоровья, укрепления взаимодействия между поколениями. Проект реализует Союз пенсионеров России по Псковской области при поддержке Фонда президентских грантов.

В мастерской каждую неделю занимается старшее и младшее поколение, приобретая практические и теоретические знания. Занятия на гончарном круге позволяют решить множество психологических проблем, а также проблем со здоровьем в пожилом возрасте. Занятия улучшают когнитивные функции организма, развивают мелкую моторику рук.