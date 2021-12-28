Более 711 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

10:19, 28 декабря 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 034 теста на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 711 040, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 70 976 человек, 65 774 пациента выздоровели, 1 239 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.