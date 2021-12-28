Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

555 млн рублей перечислила компания «РЖД» в бюджет Псковской области

555 млн рублей перечислило ОАО «РЖД» в бюджет Псковской области за 11 месяцев 2021 года, сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Всего по итогам 11 месяцев сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджеты субъектов России, расположенных в границах Октябрьской железной дороги, составила более 12,5 млрд рублей.

В частности, налоговые отчисления в бюджет Санкт-Петербурга составили 3,1 млрд рублей, в бюджет Ленинградской области – 4,4 млрд рублей, в бюджет Карелии – 1,6 млрд рублей, в бюджет Тверской области – 1,2 млрд рублей, Мурманской области – 944 млн рублей, Новгородской области – 772 млн рублей, Псковской области – 555 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

28 декабря 2021

Почти 282 млн человек в мире заразились COVID-19
28 декабря 2021

Вандалы разбили новогодние игрушки и сняли гирлянду с ёлки в Локне
28 декабря 2021

Псковичам напомнили правила использования пиротехники
28 декабря 2021

555 млн рублей перечислила компания «РЖД» в бюджет Псковской области
28 декабря 2021

342 псковича оштрафовали за неделю за нарушение масочного режима
28 декабря 2021

Более 711 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
28 декабря 2021

Благодаря нацпроекту «Культура» в 2021 году в Пскове открылась ещё одна модельная библиотека
28 декабря 2021

Псковичей призывают воздержаться от прогулок по неустойчивому льду

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...