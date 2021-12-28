555 млн рублей перечислила компания «РЖД» в бюджет Псковской области

10:34, 28 декабря 2021, ПАИ

555 млн рублей перечислило ОАО «РЖД» в бюджет Псковской области за 11 месяцев 2021 года, сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Всего по итогам 11 месяцев сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджеты субъектов России, расположенных в границах Октябрьской железной дороги, составила более 12,5 млрд рублей.

В частности, налоговые отчисления в бюджет Санкт-Петербурга составили 3,1 млрд рублей, в бюджет Ленинградской области – 4,4 млрд рублей, в бюджет Карелии – 1,6 млрд рублей, в бюджет Тверской области – 1,2 млрд рублей, Мурманской области – 944 млн рублей, Новгородской области – 772 млн рублей, Псковской области – 555 млн рублей.