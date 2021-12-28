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Общество

Нужно запретить чиновникам выезжать за рубеж на новогодних праздниках, уверен депутат ГД Хамзаев

Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев предложил запретить чиновникам выезжать за рубеж в период новогодних праздников с целью развития внутреннего туризма, пишет РИА Новости.

«Я считаю, что будет правильно, если на наших новогодних праздниках чиновники будут отдыхать в России. Так они смогут понять болевые точки в сфере туризма в каждом конкретном регионе и уже работать над тем, чтобы эти проблемы были сведены к нулю. Отдых для наших граждан должен быть дешевле, комфортнее и приятнее», — отметил Хамзаев.

Он добавил, что многие депутаты, которые планируют провести новогодние праздники в России, поддержали его инициативу.
 
«Мы говорим о чувстве патриотизма, но при этом при ключевых историях рассматриваем как общий туризм только выезд на уже готовые сервисные площадки на мировом пространстве. Не акцентируем внимание на внутренние возможности страны, объясняя это тем, что сервис слабый, все дорого. А кто должен решать этот вопрос? Этот вопрос должны решать чиновники, для нас, для людей», — добавил Хамзаев.
Он подчеркнул, что сам планирует отдыхать и находиться у себя в регионе, Республике Дагестан, чтобы «реагировать на запросы общества». Также депутат пообещал продвигать среди чиновников идею отдыха внутри России.

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