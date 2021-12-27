Поддельную купюру изъяла полиция в одном из банков Пскова

10:57, 28 декабря 2021, ПАИ

В одном из банков Пскова обнаружили пятитысячную банкноту с признаками подделки. По имеющимся сведениям, купюра поступила в выручке одного из псковских кафе. Возбуждено уголовное дело. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не следует пытаться ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

«Если вы обнаружили поддельную купюру либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, а также используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», - рекомендуют сотрудники полиции.