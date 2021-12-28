Чат-ботами «Псков Официально» воспользовались 2 656 человек
Чат-ботами «Псков Официально» воспользовались 2 656 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре управления регионом Псковской области.
Чат-боты обратной связи разработаны АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» и запущены совместно с ЦУР. С помощью онлайн-помощника можно найти телефоны горячих линий и экстренных служб или адрес ближайшего пункта вакцинации, а также направить свой вопрос и получить ответ от органов власти.
Самыми актуальными темами, которыми интересовались жители региона, стали здравоохранение, коронавирус, дороги, ЖКХ и топливо.
Чтобы воспользоваться чат-ботом, необходимо перейти по ссылке и выбрать удобный мессенджер - https://cur-bot.ru/60/
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