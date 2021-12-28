Вандалы разбили новогодние игрушки и сняли гирлянду с ёлки в Локне

11:12, 28 декабря 2021, ПАИ

В посёлке Локня неизвестные сняли гирлянду с новогодней ёлки, пишет газета «Восход» Локнянского района.

Вандалы разбили новогодние игрушки, которые украшали главный символ года, а также сняли гирлянды. Кроме того, в ночь на 28 декабря из-за действий неизвестных гирлянда на ёлке перестала гореть.