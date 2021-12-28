Вандалы разбили новогодние игрушки и сняли гирлянду с ёлки в Локне
В посёлке Локня неизвестные сняли гирлянду с новогодней ёлки, пишет газета «Восход» Локнянского района.
Вандалы разбили новогодние игрушки, которые украшали главный символ года, а также сняли гирлянды. Кроме того, в ночь на 28 декабря из-за действий неизвестных гирлянда на ёлке перестала гореть.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как планируете провести новогодние каникулы?
28 декабря 2021
Благодаря нацпроекту «Культура» в 2021 году в Пскове открылась ещё одна модельная библиотека