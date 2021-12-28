Почти 282 млн человек в мире заразились COVID-19

11:13, 28 декабря 2021, ПАИ

По состоянию на утро 28 декабря в мире зарегистрировано 281 912 736 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 423 673 человека. Количество выздоровевших – 251 306 679.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 53 791 852. В этой стране от коронавируса умерло 839 605 человек, выздоровело – 41 203 698.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 10 415 230 человек, 9 293 486 пациентов выздоровело, 305 155 – умерло.