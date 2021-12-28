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Общество

На «Госуслугах» теперь можно оформить выплату по уходу за нетрудоспособным

На «Госуслугах» заработал новый социальный сервис для граждан, позволяющий в режиме реального времени подать заявление в ПФР о назначении выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином. Об этом сообщается на сайте Минцифры РФ.

Для оформления на портале соответствующей выплаты от государства неработающему человеку, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином, необходимо проживать на территории РФ и иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». Не нужно быть родственником или близким человеком того, за кем ведется уход, достаточно согласия на помощь со стороны инвалида или пожилого человека.

Новый сервис запущен Минцифры России совместно с Минтрудом России и Пенсионным фондом Российской Федерации. По оценкам специалистов, ежегодно новым сервисом будут пользоваться более 1,5 млн жителей РФ.

Период ухода будет засчитан ухаживающему гражданину в страховой стаж и отражен на индивидуальном лицевом счете. Это повлияет на размер будущей пенсии.

Компенсационная выплата устанавливается гражданину, если он осуществляет уход за инвалидом I группы, за исключением инвалидов с детства I группы; за гражданином старше 80 лет; за престарелым гражданином, нуждающимся в уходе по заключению лечебного учреждения. Ежемесячная выплата устанавливается в случае ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет; за инвалидом с детства I группы.

Работа по переводу всех услуг и сервисов ПФР на «Госуслуги» проводится в соответствии с поручением президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

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